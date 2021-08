Formatiedocument VVD-D66: minder markt bij zorg en volkshuisvesting

Een week nadat VVD en D66 hun formatiedocument lieten inzien door CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks lekken er de nodige voorstellen uit het geheime stuk uit. NRC Handelsblad schrijft over de plannen:

De overheid moet meer de regie nemen over de woningmarkt. In de zorg moet meer worden samengewerkt in plaats van geconcurreerd, financiële prikkels om medische behandelingen wel of niet te geven moeten worden ingeperkt. De embryowet moet worden gemoderniseerd, mensen moeten zelf de regie krijgen over het einde van hun leven als zij dat willen. Er moeten brede brugklassen worden ingevoerd, zodat scholieren niet al op jonge leeftijd ingedeeld worden in een hokje.

Het zijn voorstellen die menige links-progressieve kiezer als muziek in de oren zullen klinken. De vraag is of het toeval is dat nu juist die onderdelen uit het document van VVD en D66 naar buiten komen. Zaterdag organiseren de PvdA en GroenLinks bijeenkomsten met leden. Met name bij de PvdA-ledenraad worden er kritische vragen verwacht, maar ook in de achterban van GroenLinks zijn er nog de nodige twijfels over samenwerking met Mark Rutte.