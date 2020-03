Formule 1-race op Zandvoort gaat niet door

Vanwege Covid-19 gaat de Formule 1-race van 3 mei op Zandvoort niet door. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de races die later die maand gepland staan in Barcelona (10 mei) en Monaco (24 mei).

Er was de nodige kritiek op het racefestijn, omdat de overheid bereid leek om allerhande regels opzij te schuiven om de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 weer in Nederland te laten neerstrijken. Ook de keuze voor het circuit van Zandvoort, dat eigendom is van prins Bernhard jr., verbaasde menigeen. Zo is het TT-circuit in Assen veel beter bereikbaar.

Dierenliefhebbers waren boos over een plan om de Formule 1-teams dwars door het strandnatuurreservaat Noordvoort te laten rijden. Petities tegen die plannen werden tienduizenden keren ondertekend, waarna de F1-teams besloten om van de strandrit af te zien.