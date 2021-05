Forse stijging besmettingen in Amsterdam, Halsema in quarantaine

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam en omstreken is flink toegenomen. Vorige week was er sprake van een stijging van 17 procent, meldt AT5. Met name in het centrum van de stad is het aantal besmettingen omhooggeschoten, blijkt uit de cijfers van de gemeente.

Mark Rutte vertelde dinsdag al tijdens de persconferentie dat er in Amsterdam na Koningsdag 17 grote besmettingsclusters waren vastgesteld. Het was die dag op sommige plaatsen erg druk in de hoofdstad.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zit in quarantaine. Zij kreeg een melding van de app CoronaMelder omdat zij contact heeft gehad met iemand die besmet was. Halsema heeft geen klachten.

