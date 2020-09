De afgelopen week zijn er 13.471 bevestigde coronabesmettingen bijgekomen, een toename van 60 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Ook liggen er inmiddels 103 mensen op de intensive care als gevolg van Covid-19. Dat aantal is gelijk aan half maart bij het begin van de eerste coronagolf.

In totaal liggen er nu 458 mensen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dat aantal lijkt misschien nog gering, maar wanneer de cijfers naast die van de eerste golf worden gelegd, is er reden voor bezorgdheid. Op 14 maart lagen er 95 mensen op de intensive care vanwege corona, een week later was dat aantal gestegen naar 426. Er gaat meestal een of twee weken overheen, voor een besmetting daadwerkelijk leidt tot ziekte.

Hoewel waakzaamheid geboden is, is nu evenzo de vraag of het opnieuw tot drukte op de ic’s gaat leiden. Tijdens de eerste golf werd nauwelijks op het virus getest en werd vrijwel geen bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Het is dus niet te zeggen hoe het huidige aantal besmettingen zich verhoudt tot dat in maart. Zorgwekkend is wel dat het aantal besmettingen onder ouderen toeneemt. De laatste tijd vonden besmettingen vooral plaats onder jongvolwassenen die in veel gevallen hooguit milde klachten hadden.

Bronnen: RIVM, RTL Nieuws