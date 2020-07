Forse toename Nederlandse coronabesmettingen

Drie weken nadat de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen werden doorgevoerd, constateert het RIVM dat er weer fors meer besmettingen zijn. In de afgelopen week is het aantal vastgestelde Covid-19-besmettingen bijna verdubbeld. Bijna duizend mensen testten de afgelopen zeven dagen positief op het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer licht toe.

“In de teststraten stijgt het percentage positieve testen”, waarschuwt het RIVM. Volgens het instituut ligt het beruchte reproductiegetal R weer boven de 1. Elke honderd geïnfecteerde mensen besmetten nu 129 anderen. “Dit is een wake-upcall: we moeten niet zo verder”, verklaart Aura Timen van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding tegenover de NOS.

De grootste toename is te zien in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. Daar zijn de meeste zogeheten besmettingsclusters: verschillende besmettingen die aan elkaar te linken zijn, bijvoorbeeld omdat mensen naar hetzelfde feestje zijn geweest.

De grootste uitbraak is te herleiden tot een café in Hillegom: daar zijn tot nu toe 23 besmettingen vastgesteld, al bestaat de vrees dat dat verder kan oplopen tot honderden infecties, omdat bezoekers van het café ook weer anderen hebben besmet. Veel cafégangers gingen ‘gewoon’ aan het werk, terwijl ze lichte klachten hadden.

10 juni bij een café in Hillegom: "gedoe met die 1,5 meter", "al die regeltjes", "wij weten wat we doen", "we zien gasten elkaar knuffelend begroeten". 16 juli: het café in Hillegom is epicentrum van een #corona-uitbraak. De teller staat inmiddels op 16. pic.twitter.com/9zz9vK87qx — Whreq Jnnyobre (@Whreq) July 19, 2020

In andere landen bestaan er al langer zorgen over de stijging van het aantal besmettingen. Zo luidde de Belgische viroloog Marc van Ranst vorige week de noodklok en werd er in Barcelona alweer een nieuwe lockdown ingevoerd. Met name toeristen baren de autoriteiten de nodige hoofdbrekens. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema brak maandag haar vakantie af voor overleg over de drukte.

Van de Nederlanders bij wie nu een besmetting is vastgesteld, was 7,5 procent in de weken ervoor in het buitenland geweest. Regelmatig blijken passagiers van vliegtuigen geïnfecteerd. Passagiers die in de buurt van een besmet persoon hebben gezeten, krijgen het advies om twee weken in quarantaine te gaan en zich te laten testen.

Timen zegt tegen de NOS dat ze een tweede golf in het najaar vreest. “Als we zo doorgaan, wordt het risico steeds groter dat die er inderdaad komt.” Het RIVM roept de bevolking op de maatregelen weer beter in acht te nemen: “Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven en testen bij de eerste klachten. Zo houden we het nieuwe coronavirus onder controle.”