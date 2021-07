Fort Europa: Libische kustwacht schiet op bootvluchtelingen

De Libische kustwacht schiet op bootjes met vluchtelingen om te voorkomen dat zij Europa bereiken. Dat blijkt uit een video die de Duitse ngo Sea-Watch heeft gemaakt. Op de beelden is te zien hoe de Libische kustwacht een boot met vluchtelingen achtervolgt. Mannen in uniformen schieten zeker twee keer op de boot. Ook probeert de kustwacht de overvolle vluchtelingenboot te rammen.

Yesterday #Seabird witnessed a brutal attack by the so-called Libyan Coast Guard deep in the Maltese SAR zone. Our video shows: Shots have been fired in the direction of the boat, the so-called Libyan Coast Guard tried to ram the boat several times and threw objects at people. pic.twitter.com/0C2YSmcPoO

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 1, 2021