Forum-fractieleden splitsten zich af van Baudet

De Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders scheiden zich af van Forum voor Democratie en gaan verder als zelfstandige fractie. Dat deelt Van Haga mee op Twitter. De splitsing is een gevolg van een “verschil van inzicht over waarop politiek bedreven wordt”.

In een reactie verklaart Baudet het vertrek “te betreuren”:

In het Brabants Dagblad stelt Smolders dat de breuk onder meer een gevolg is van de 5 mei poster waarop Baudet en de zijnen de Tweede Wereldoorlog bagatelliseerden:

,,Er is de afgelopen weken een fundamenteel verschil van inzicht ontstaan met Baudet over de manier waarop we onze doelen willen bereiken”, zegt Smolders in een toelichting op de afsplitsing. Het Tilburgse Tweede Kamerlid doelt onder andere op de veelbesproken ‘bevrijdingsposter’, met diverse verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Baudet riep op om van 5 mei (Bevrijdingsdag) een demonstratie tegen het coronabeleid te maken. ,,Dat heeft geen enkel nut.” De drie vertrekkers verwijten Baudet ‘solistisch’ optreden. Smolders noemt de ontstane situatie ‘onwerkbaar’. ,,Omdat we iets opgelegd krijgen. Wij willen niet langer verrast worden door zaken als die posters. We hebben geprobeerd het binnenskamers op te lossen. Maar er is geen vertrouwen meer dat we hem (Baudet, red.) kunnen beteugelen. Hij doet veel goed, maar hij luistert niet. Dit speelt al weken. Gisteravond hebben we besloten dat het onmogelijk was om hier nog uit te komen.”