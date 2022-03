Forum-lijsttrekker die verkiezingsborden vandaliseert op video vastgelegd

De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Rotterdam Ardi Oostdijk is op heterdaad betrapt bij het beplakken van verkiezingsborden van andere partijen met FvD-stickers. PvdA-kandidaatraadslid Sarah Reitema legde op video vast hoe Oostdijk samen met een groepje handlangers de borden vandaliseerde.

Aan debatten durft FvD-lijsttrekker @ArdiOostdijk niet mee te doen. Maar als het donker is, komt dit gespuis wel uit zijn rechts-extremistische hol om andermans spullen te vernielen. @groenendijkp @JRreport @NasrahHabib pic.twitter.com/cCl7Ne802v — Richard Moti (@RichardMoti) February 28, 2022

Lijsttrekker voor de PvdA in Rotterdam Richard Moti deelde de video maandagavond op Twitter. Op de beelden is te zien hoe over zijn gezicht een FvD-sticker is geplakt. Wanneer Reitema de Forum-vandalen aanspreekt, wordt haar eerst sarcastisch gevraagd of ze van de politie is. Vervolgens stapt Oostdijk in beeld en doet net of hij niet weet waar Reitema het over heeft, terwijl een van zijn handlangers tegelijkertijd schuld bekent. Moti wijst er op Twitter op dat de Forum-lijsttrekker te laf is om aan debatten deel te nemen, ‘maar als het donker is, komt dit gespuis wel uit zijn rechts-extremistische hol om andermans spullen te vernielen’.

Racisme. Niet alleen aan de grenzen in Oekraïne maar ook in onze eigen stad. Lees, begrijp en draag artikel 1 van onze Grondwet uit. Zeg "nee" tegen racisme en wees actief antiracistisch! ✊#SayNoToRacism #GR22 #aangifte #melden #aanspreken #EducateYourself https://t.co/0cxZ0QWr0R — Sarah Reitema (@sarahreitema) February 28, 2022

Eerder op de dag trokken Moti en Reitema ook al aan de bel vanwege het vandaliseren van verkiezingsborden. Door heel Rotterdam zijn stickers met “White Lives Matter” over de posters geplakt. ‘Racisme. Niet alleen aan de grenzen in Oekraïne maar ook in onze eigen stad, schrijft Reitema. ‘Smakeloos, bedreigend en onacceptabel: Dit is 100% racisme,’ aldus Moti die ook zegt aangifte te doen. Datzelfde zijn GroenLinks, Denk en 50Plus van plan, wier borden ook gevandaliseerd zijn met de racistische stickers. ‘Dit zijn neo-nazi groepen die racistisch bezig zijn op straat in Rotterdam-Centrum. Dat moet klaar zijn,’ laat Denk-lijsttrekker Faouzi Achbar weten.