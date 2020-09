Forum organiseerde avond voor rijke ondernemers op ambassade VS

Trump-fan, nepnieuwsverspreider en ambassadeur Pete Hoekstra hielp Forum voor Democratie eerder deze maand met de organisatie van een partij-evenement voor welgestelden op de Amerikaanse ambassade. Dat meldt De Groene Amsterdammer. Amerikaanse diplomaten reageren geschokt op de gang van zaken.

De partijbijeenkomst op de ambassade is vrijwel zeker in strijd met internationale verdragen. Zo verbiedt het Verdrag van Wenen buitenlandse gezanten om zich te mengen in de politiek van een gastland. Hoekstra sprak in december vorig jaar ook al op een bijeenkomst van Forum voor Democratie. Daarnaast was hij begin mei te gast in het FvD Journaal.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was de Forum-avond op de Amerikaanse ambassade niet in strijd met Nederlandse regels. Er zit echter wel een wetswijziging aan te komen waardoor giften van buiten de EU worden verboden. Het gratis ter beschikking stellen van ruimte voor een partijbijeenkomst is een gift in natura.

De rijke bezoekers van de avond op de Amerikaanse ambassade werden uitgenodigd via een mail van Joyce Vastenhouw, hoofd fundraising bij Forum. Onder meer Yves Gijrath (de man achter de Miljonair Fair), kledingmagnaat Roland Kahn en Hotels.nl-oprichter Kees Eldering waren van de partij.

Op Twitter probeert Hoekstra de aandacht af te leiden van het schandaal door tekeer te gaan tegen Instituut Clingendael.