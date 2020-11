Thierry Baudet is een geradicaliseerde complotdenker en een antisemiet. Dat blijkt uit een brief van de nummer 3 op de Tweede Kamerlijst van Forum voor Democratie, senator Nicki Pouw-Verweij. De brief is in handen van onder meer NRC en de Telegraaf. In het NOS-programma Met het Oog op Morgen zegt ze erbij dat Baudet afgelopen vrijdag tijdens een etentje met andere kandidaat-Kamerleden “een morele grens is overgegaan”.

Uit de brief blijkt dat Baudet tijdens het diner hebben gezegd dat het coronavirus afkomstig is van de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros om daarmee “een nieuwe wereldheerschappij” te vestigen. De Joodse Soros in verband brengen met allerlei complotten, al dan niet over het starten van een nieuwe wereldorde, is een welbekend antisemitisch denkbeeld. Baudet vertelde er ook nog bij dat het “Hillary Clinton en de pedofielen niet gelukt was, maar dat het via ‘cijona’ nu wel zou lukken”. Baudet heeft de gewoonte om corona uit te spreken als cijona.

Ook werd er tijdens het diner gediscussieerd over het antisemitisme binnen de jongerenafdeling JFvD, geleid door Baudets rechterhand Freek Jansen. Daarop zou Baudet aan Pouw-Verweij gevraagd hebben waar haar “kruistocht tegen het antisemitisme” toch vandaan komt. Pouw-Verweij schrijft dat ze antwoordde dat “iedereen toch tegen antisemitisme was”, waarop Baudet zou hebben geantwoord: “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”.

Ook blijkt uit de brief dat Baudet dat zich tijdens het diner racistisch uitliet over zwarte mensen en moslims. Daarnaast zei hij ‘drie miljoen’ coronadoden te accepteren zolang dat betekent dat er geen maatregelen worden doorgevoerd die volgens hem de vrijheid belemmeren:

Goedemorgen, de brief van FvD-senator ⁦@NickiVerweij⁩. De inhoud wordt bevestigd door Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. pic.twitter.com/8YtaWOm19J — wilc⭕️ boom (@WilcoBoom) November 26, 2020

Baudet zelf rijgt ondertussen de ontkenningen aan elkaar. Dat deed hij dinsdag aan het begin van de avond in het radioprogramma Dit is de dag waar presentator Tijs van den Brink hem het vuur aan de schenen legde. Dinsdagavond was Baudet te gast in het tv-programma Beau waar hij zei: “Ik denk dat we niet verder moeten met al deze malle verwijten.”

Het relaas van Nicki Pouw-Verweij wordt ondertussen bevestigd door andere FvD-prominenten op de kieslijst van de partij. Zo hebben zowel Eva Vlaardingerbroek (nummer 5) als Joost Eerdmans (nummer 4) het verhaal van Pouw-Verweij bevestigd. “Ik onderschrijf Nicky’s ervaring. Het was een rotavond. Het klopt inderdaad,” aldus Vlaardingerbroek.

De steun voor Baudet binnen Forum voor Democratie brokkelt ondertussen verder af. Ook de FvD-Europarlementariërs Eppink, Roos en Rooken spreken er schande van dat Baudet op eigen initiatief heeft opgeroepen tot leiderschapsverkiezingen. Die oproep leidde er woensdag toe dat Baudet uit het bestuur van Forum werd gezet. Verschillende FvD’ers in Statenfracties hebben zich ook uitgesproken tegen hun gevallen partijleider. Senator en gemeenteraadslid in Amsterdam Annabel Nanninga had eerder deze week al in een harde brief geschreven dat ze eist dat Baudet volledig de partij verlaat.

Donderdagochtend presenteerde Baudet in het WNL-programma Goedemorgen Nederland, met zichtbare wallen onder de ogen, een nieuw toekomstplan: hij wil de partij en de Forum-inboedel splitsen. Volgens Baudet mag hij de naam Forum blijven voeren, omdat hij een van de oprichters is. Het kamp van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga kan dan “hun eigen naam bedenken”.

Baudet staat overigens niet helemaal alleen, na de ineenstorting van Forum. Hij kan nog steeds op de steun rekenen van zijn eveneens gevallen secondant Freek Jansen, en ook de gewipte VVD’er en huisjesmelker Wybren van Haga staat pal achter Baudet. Die laatste is via Instagram een actie gestart om Baudet terug in het zadel te helpen.