Forum spreekt schande van Halsema, Baudet schudt hand Volendammer

Forum voor Democratie eist het aftreden van Femke Halsema omdat ze bij het protest tegen racisme en politiegeweld op de Dam de anderhalve meter afstand niet handhaafde. “De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden”, schrijft het Amsterdamse FvD-kopstuk Annabel Nanninga op Twitter.

De acties van #Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap. Daarom zal #FVD een motie van wantrouwen indienen. Halsema moet #aftreden! — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 1, 2020

Maar hoe zit het dan met haar partijleider Thierry Baudet die maandag met zijn fractiegenoot Theo Hiddema en de uit de VVD gezette huisjesmelker Wybren van Haga in Volendam demonstreerde tegen de anderhalve meter afstand, wil menigeen weten. Simpel, meent Nanninga: “áls dit de regel is, dan geldt die regel voor iedereen.”

Nog 1 keer voor de ‘mAaR FVD iS tEgEn 1,5 mEtEr’-roepers: áls dit de regel is, dan geldt die regel voor iedereen. Halsema kan niet shoppen in wat zij toevallig wel of niet leuk vindt en zo rechtsongelijkheid creëren. Ongeacht wat je zelf van deze regel vindt. — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 2, 2020

Maar houdt Baudet zich eigenlijk wel aan die regels die voor iedereen gelden? Op een foto van Olaf Kraak, die is gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad, is te zien hoe Baudet enkele uren voor de demonstratie op de Dam de hand schudt van een Volendammer.

En gewoon negeren he… Als volksvertegenwoordiger… pic.twitter.com/d5XSV4ZqJw — Johan Koomen (@JohanKoomen1) June 2, 2020

Lees ook: Eerdmans bekritiseert Halsema, maar negeerde samenscholingsverbod zelf