Forum voor Democratie haalt video met leugens over failliete boeren offline

Volgens Forum voor Democratie is het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid fnuikend voor de boeren. “Er gaan acht boerenbedrijven per dag failliet”, verklaarde Thierry Baudet donderdag in een video die Forum via Twitter verspreidde. Vermoedelijk was die informatie weer afkomstig van enkele dierbare vriendinnen, want er bleek niets van te kloppen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er de afgelopen drie jaar gemiddeld iets meer dan twee boerenbedrijven per dag stoppen. In de meeste gevallen is er daarbij geen sprake van een faillissement. Sterker nog: in geen enkele sector zijn er zo weinig faillissementen als in de agrarische sector.

Het aantal boerenbedrijven in NL krimpt met 2,2/dag, bevestigt (de landbouweconoom van) het CBS. Waarop baseert @fvdemocratie de claims dat 1) het er 8/dag zijn 2) dat die 8 faillissementen betreffen en 3) dat die faillissementen veroorzaakt zijn door de stikstofregels? 1/2 https://t.co/qlqN9RgybE — Karin van Steensel (@karin_steensel) February 13, 2020

Wat. Een. Bullshit. "Faillissementsgraad laagste van alle sectoren De faillissementsgraad is traditioneel laag in de agrarische sector. Door minder faillissementen en de toename van het aantal bedrijven is deze de afgelopen jaren verder gedaald," – https://t.co/kNHn6GCjdZ https://t.co/P8jzTd1qLe pic.twitter.com/9soqBsKwVX — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) February 13, 2020

Nadat Forum voor Democratie op Twitter geconfronteerd werd met de flagrante onjuistheden die Baudet in zijn video debiteerde, besloot de partij de tweet met het filmpje weer te wissen. Dat was echter buiten Metro-journalist Jelmer Visser gerekend die de beelden had opgeslagen en opnieuw op Twitter zette.