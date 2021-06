Forum voor Democratie stort verder in elkaar

Negen zetels veroverde Forum voor Democratie bij de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. Twee jaar later is daar naar het zich laat aan zien nog maar één zetel van over. De rest is opgestapt, overgelopen dan wel afgesplitst. Statenlid Eric de Bie, oud-gedeputeerde en ex-lijsttrekker van de partij, begint een eigen partij en neemt twee andere fractieleden mee. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Door het vertrek van het drietal, blijven alleen Joris van den Oetelaar en Gemma van Heusden-Wienen over in de Forum-fractie in Brabant. ,,Maar Gemma gaat waarschijnlijk stoppen”, zegt De Bie. Hij haakt landelijk aan bij Groep Van Haga – een afsplitsing van FVD in de Tweede Kamer. (…) ,,Maar ik heb wel de afweging gemaakt om niet meer terug te keren voor Forum.” Dat heeft met de inhoud niks te maken, stelt De Bie. ,,Het gaat mij erom hoe op dit moment politiek wordt bedreven door Forum, steeds op zoek naar ophef. Ik ben al die tijd loyaal geweest, maar die loyaliteit is wel eindig. Ik denk dat ik mijn doelen beter op een andere manier kan bereiken.”

Forum vormde vanaf mei vorig jaar een omstreden coalitie met VVD, CDA en Lokaal Brabant nadat het verzet van rechtsradicale boeren tegen milieumaatregelen ertoe leidde dat het CDA de coalitie met VVD, D66, PvdA en GroenLinks opblies. De VVD trok vervolgens in mei de stekker uit de coalitie met Forum vanwege de beruchte 4 & 5 mei poster waarmee Baudet en consorten de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog bagatelliseerden. Van den Oetelaar, die (nog) als enig lid van FvD overblijft in de Provinciale Staten, maakt deel uit van het landelijk bestuur van Baudets partij.

Oud-minister Karla Peijs (CDA) heeft de opdracht een nieuw provinciebestuur te formeren. Mogelijk gaat de nieuwe partij van De Bie, Groep De Bie genaamd, daar een rol bij spelen.

