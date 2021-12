Foto laat zien dat Boris Johnson kerstquiz organiseerde tijdens lockdown

Boris Johnson pictured hosting Number 10 Xmas quiz ‘in breach of Covid Laws’https://t.co/wkZh77S0Gv pic.twitter.com/BYg7NJXOk3 — Mirror Politics (@MirrorPolitics) December 11, 2021

Aan de speculatie of de Britse premier Boris Johnson nu wel of niet afwist van de kerstfeestjes in zijn ambtswoning tijdens de lockdown van vorig jaar, lijkt een einde te zijn gekomen. Er zijn foto’s opgedoken waarop te zien is hoe Johnson zelf een kerstquiz organiseert, geflankeerd door zijn naaste medewerkers.

Op de foto is een scherm te zien, waarop Johnson van achter zijn tafel vragen voorleest. Volgens een van de deelnemers aan de quiz was het eigenlijk de bedoeling dat de quiz via videoverbinding zou plaatsvinden, maar op de dag zelf besloten veel medewerkers gewoon aanwezig te zijn in de ambtswoning. Tot groot genoegen van Johnson die iedereen hartelijk verwelkomde. Tegelijkertijd golden er in Groot-Brittannië strikte coronamaatregels waarbij de bevolking werd opgeroepen geen bezoek te ontvangen en zeker ook geen kerstdiners of -borrels te organiseren.

De kerstquiz waarvan nu duidelijk is dat Johnson aanwezig was, staat nog los van een andere vermeende kerstborrel vorig jaar. Die kwam aan het licht nadat er opnames opdoken waarin medewerkers van Johnson dat feestje op de ambtswoning bespreken. Dat feest zou enkele dagen na de kerstquiz zijn geweest. Volgens Johnsons woordvoerders had de premier maar kort deelgenomen aan de quiz en was het vanwege de strijd tegen corona nu eenmaal nodig dat er veel medewerkers op kantoor aanwezig waren.