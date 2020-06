“ Fox News jubelt: aandelenkoers omhoog na moord op zwarte mannen”

Black Lives Matter en het is een grof schandaal dat zoveel ongewapende zwarte Amerikanen op straat worden vermoord door politieagenten, maar volgens Fox News kleeft er ook wel een positieve kant aan deze vorm van gewelddadig institutioneel racisme: het doet wonderen voor de aandelenbeurs.

Vrijdag liet de huiszender van de Amerikaanse president Donald Trump een grafiek zien waaruit bleek dat de aandelenkoers van diverse bedrijven omhoog is geschoten na elke geruchtmakende moord op of mishandeling van een zwarte man. Van Rodney King tot Michael Brown en George Floyd, tot Martin Luther King, op Wallstreet stonden ze te juichen.

Het item van Fox News zat in een groter segment waarin onder meer lovend werd gesproken over een afname van het aantal werklozen in de Verenigde Staten. Sinds de uitbraak van de corona-pandemie kampt het land met een ongekend hoge werkloosheid. Maar de grafiek over het effect van geweld tegen zwarte mannen op de aandelenbeurs, is door Fox ook nog eens volledig uit verband getrokken.

In werkelijkheid komt de data uit berichtgeving van Fortune en The Wall Street Journal. Hun conclusie was echter grimmiger. Namelijk dat aandelenbeurzen simpelweg geen boodschap hebben aan maatschappelijke onrust. ‘Investeerders negeren de massale protesten en kijken alleen naar de pluspunten voor de economie,’ schreef Fortune. The Wall Street Journal voegde er nog aan toe dat het ‘typisch’ was voor beleggers om zoals in 1968 – het jaar dat Martin Luther King werd vermoord – ‘terwijl Amerika verscheurd werd’ te doen of er niets aan de hand was.

Op sociale media werd met afschuw gereageerd op het jubelende opportunisme van Fox News.

Fox News with the “look at the stock market gains after the killing or beating of unarmed black men” was not a take any of us were prepared for pic.twitter.com/QSiV28iAbj — Salvador Hernandez (@SalHernandez) June 6, 2020

This is a horrific graphic to have put up on air. My god. pic.twitter.com/HoDof1AN9l — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 5, 2020

They are sending a clear message that rich people make money when Black people suffer and die. Pay attention to the money not the injustices and people being beaten and killed. — Terrible Times (@Tallsville) June 6, 2020