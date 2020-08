Fox News-presentator praat brute moord op demonstranten goed

Fox News-presentator Tucker Carlson heeft in zijn programma de moord op demonstranten in Kenosha, Wisconsin verdedigd. Hij deed dat door te zeggen dat de 17-jarige schutter feitelijk geen andere keus had, omdat ‘de gouverneur weigert de wet te handhaven’. Het leverde de notoire racist Carlson een storm van kritiek op.

De moordenaar in kwestie is de 17-jarige Kyle Rittenhouse. Nadat in Kenosha Jacob Blake maar liefst zeven keer in zijn rug werd geschoten door politieagenten, braken daar demonstraties uit die uitliepen op confrontaties met de politie. Rittenhouse, te jong om legaal een wapen te bezitten, besloot met een machinegeweer ruim 30 kilometer vanuit zijn woonplaats in een naburige staat naar Kenosha te rijden om ‘orde op zaken te stellen’.

Op videobeelden is te zien hoe Rittenhouse voorafgaand aan zijn moorden met het geweer in zijn handen bij de politie en andere witte militieleden staat. Ze krijgen van agenten zelfs flesjes water aangereikt en worden bedankt voor hun hulp. Op andere beelden is te zien hoe Rittenhouse zich kort daarop met zijn machinegeweer tussen de demonstranten mengt wat uiteindelijk uitloopt op een confrontatie. Daarbij schiet hij twee mensen dood, een derde raakt ernstig gewond. Na afloop kan Rittenhouse ongestoord met het enorme wapen nog altijd in zijn hand in alle rust langs de politie lopen. Inmiddels is hij wel gearresteerd en wordt hij vervolgd voor moord.

Een in alle opzichten verwerpelijke daad, zou je zeggen. Maar niet voor Tucker Carlson van Fox News. In zijn tv-programma, waarin hij maar zelden moeite doet zijn racisme te verbergen, gaat hij pal voor Rittenhouse staan: ‘Kenosha is ontaard in anarchie omdat de autoriteiten de stad verlaten hebben. De leiding over de stad, tot aan de gouverneur van Wisconsin toe, weigeren de wet te handhaven. Ze leunen achterover en kijken toe hoe Kenosha brandt. Dus zijn we echt verbaasd dat plundering en brandstichting uitmondt in moord? Hoe verrast zijn we dat 17-jarigen met geweren besluiten om de orde te herstellen als niemand anders dat doet?’

Op sociale media werd Carlson direct na zijn uitspraken met de grond gelijk gemaakt. Onder andere CNN-journalist Keith Boykin liet weten: ‘Een onschuldige zwarte man wordt gedood door de politie en Tucker Carlson noemt hem een crimineel. Een schuldige witte man vermoordt twee mensen en Tucker Carlson noemt hem een patriot.’

An innocent black guy is killed by police and Tucker Carlson calls him a thug. A guilty white guy murders two people and Tucker Carlson calls him a patriot. https://t.co/SGHhohdLfC — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2020

Robert Reich, oud-minister van Werkgelegenheid onder Bill Clinton, zei: ‘Als Fox News hier niet op reageert, van leidinggevenden tot directeuren en adverteerders, dan is iedereen medeplichtig aan de racistische en geweldsverheerlijkende uitspraken van Carlson.’

Een jaar geleden moest Carlson gedwongen een “vakantie” nemen, nadat hij adverteerders op Fox News boos had gemaakt door witte suprematie een hoax en een complottheorie te noemen. Ook had hij in zijn uitzending gezegd dat immigranten met een laag inkomen ‘Amerika arm en smerig’ maken. Een van Carlsons meest vooraanstaande medewerkers moest onlangs ontslag nemen nadat bleek dat hij op een forum onder een schuilnaam racistisch en seksistisch materiaal plaatste.

Bron: The Guardian / cc-foto: Gage Skidmore