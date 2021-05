‘Frame Omtzigt niet als een hindernis voor de formatie’

Volgens sommige media ‘gijzelt’ Pieter Omtzigt de formatie. Druktemaker Ellen Deckwitz vindt dat onzin. “Suggereren dat de formatie stroef loopt door Omtzigt is grote onzin. Die formatie loopt stroef omdat Hoekstra weet dat hij met zijn regeringsdeelname zijn eigen geloofwaardigheid grote schade zal toebrengen en waarschijnlijk ook Omtzigt plus vijf zetels zal verliezen. Besluiten om dan maar de oppositie in te gaan, zal weer een nederlaag voor hemzelf zijn. Hoekstra weet heel goed dat wat hij ook kiest, hij hoe dan ook verliest. Hij raakt of Omtzigt kwijt of de macht, en dus kiest hij maar niet. Hij drukt onder het mom van een afkoelperiode op de pauzeknop tijdens een pandemie.”

En de pers speelt Hoekstra in de kaart door te stellen dat de keuze bij Omtzigt ligt, meent Deckwitz. “De pers gaat er daarbij aan voorbij dat Omtzigts stilte geen tactiek maar een gevolg is, ironisch genoeg van de cultuur die hij al jarenlang probeert te bestrijden. Dus lieve pers, maak van een blanke pit als Omtzigt geen zwart schaap. Frame hem niet als een hindernis. De keuze is niet aan hem, die is aan Handrem Hoekstra.”