Frankrijk en Duitsland kondigen nieuwe lockdowns af

De Franse president Emmanuel Macron heeft een tweede lockdown afgekondigd voor het hele land. Fransen mogen hun huis alleen nog verlaten als er een medische reden is of als ze een essentieel beroep hebben. De nieuwe maatregelen gaan op vrijdag in en blijven zeker een maand van kracht.

Er vallen in Frankrijk inmiddels meer dan 500 coronadoden per dag. Dinsdag werden er 33.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Certains pays, comme l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, ont pris plus tôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, nous en sommes tous au même point : débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera plus dure, plus meurtrière que la première. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020

Twee weken geleden voerde Macron al een avondklok in voor Parijs en acht andere steden. Vanaf negen uur ’s avonds mochten bewoners van die plaatsen niet meer zonder geldige reden naar buiten. Wie toch de straat opging, kon een boete van 135 euro krijgen.

Frankrijk is niet het enige Europese land waar de teugels weer flink worden aangetrokken. Zo wordt er in Duitsland vanaf maandag een ‘lockdown light’ van kracht. “We moeten nu in actie komen om een acute nationale gezondheidscrisis te voorkomen”, aldus Angela Merkel.

De maatregelen die de bondskanselier woensdag aankondigde doen sterk denken aan de gedeeltelijke lockdown die op dit moment in Nederland van kracht is. Zo gaan onder meer de restaurants en cafés dicht, en worden onnodige reizen afgeraden. Scholen en kinderdagverblijven blijven open.

In Duitsland verdubbelde het aantal coronapatiënten op de intensive care de afgelopen tien dagen. Volgens het Robert Kock Institut werden de afgelopen dag bijna 15.000 besmettingen vastgesteld. De problemen doen zich met name voor in de grote steden en het westen van Duitsland.

