Frankrijk: filter voor microplastics wordt verplicht in wasmachines

De Franse regering verplicht wasmachinefabrikanten om per 2025 filters voor microplastics in hun apparaten te installeren. De filters moeten voorkomen dat microplastics uit kleding in het milieu terechtkomen. Frankrijk is het eerste land ter wereld dat dergelijke filters verplicht stelt. Fabrikanten die eerder overgaan tot het installeren van de filters ontvangen een bonus, bericht de Huffington Post.

Kunststoffen zoals polyester en acryl, die veel in kleding worden gebruikt, laten tijdens wasbeurten kleine deeltjes los, de zogeheten microplastics, die niet door waterzuiveringsinstallaties worden opgevangen en daardoor in de oceanen terechtkomen. Ze vormen naar schatting tussen de 15 en 31 procent van al het plastic dat in zee gedumpt wordt.

Er worden in Frankrijk volgens de branche zo’n 7000 wasmachines per dag verkocht.

cc-foto: Charles Sayer