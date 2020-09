Geen video? Klik hier.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin komt deze week met een wetsvoorstel om het afgeven van zogeheten maagdelijkheidscertificaten te verbieden. Dergelijke certificaten worden gebruikt om, veelal op conservatieve religieuze gronden, de seksuele vrijheid van vrouwen tegen te gaan. Voor mannen bestaat een dergelijk certificaat niet eens.

“Sommige doktoren durven nog te verklaren dat een vrouw maagd is om een ​​religieus huwelijk toe te staan, ondanks de veroordeling van deze praktijken door de Conseil de l’Ordre des médecins (de Franse versie van KNMG),” zei de minister in een interview met Le Parisien. De certificaten worden niet alleen verboden maar het afgeven ook strafbaar. De maatregel is onderdeel van een wet die op meerdere fronten de ongelijkheid van vrouwen en mannen bestrijdt. Zo wordt het bijvoorbeeld ook verboden om speciale zwemuren voor vrouwen of mannen in te stellen.

Eerder dit jaar verklaarde president Macron dat “we in de Republiek geen maagdelijkheidscertificaten kunnen toestaan als eis om te kunnen trouwen. In de Republiek mag men nooit accepteren dat de religieuze regels boven de wetten van de Republiek worden gesteld.” De groot-imam van Bordeaux juicht de maatregel toe in een interview met de Franse zender CNews. Hij noemt de maagdelijkheidstest “een schandalige praktijk”.

NOS op 3 besteedde vorig jaar aandacht aan maagdenvlieshersteloperaties die in Nederland worden uitgevoerd door commerciële klinieken.

