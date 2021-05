Frankrijk geeft alle 18-jarigen 300 euro om te besteden aan cultuur

Om het leven van jongeren te verbeteren en de culturele sector te stimuleren krijgen alle Fransen van 18 jaar een tegoed van 300 euro. Het bedrag kan besteed worden aan boeken, muziek, bioscopen, concerten, musea en zelfs videogames. Voorwaarde is wel dat het gaat om Franse cultuur. Het geld kan niet besteed worden bij bijvoorbeeld Amerikaanse streamingdiensten als Netflix maar wel aan bijvoorbeeld Canal+. Zo’n 800.000 jongeren per jaar kunnen een app installeren waar het tegoed in is opgeslagen. President Macron maakte de maatregel bekend via TikTok.

Een proef met het tegoed in 14 regio’s bleek een succes. Driekwart van de 164.000 proefpersonen maakten er minstens een keer gebruik van. Zestig procent van het budget bleek besteed te worden aan boeken, 12 procent ging op aan muziek en aan film werd tien procent van het geld besteed. Boeken mogen overigens alleen bij echte boekwinkels gekocht worden en niet bij webshops zonder fysieke filialen.

Aux fans de rap, de métal, d'électro.

Aux amateurs de cinéma, de théâtre.

Aux lecteurs de romans, de BD.

Aux accros de GoT, de Validé.

Au Bataillon d'exploration…#PassCulture ! pic.twitter.com/hxYpcguoRB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2021

Het plan was al een verkiezingsbelofte van Macron in 2017 maar wordt nu gezien als een impuls voor de culturele sector die zware klappen heeft opgelopen door de coronacrisis. Deze week mag de sector weer open na een lockdown van zes maanden.

