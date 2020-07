Frankrijk heeft de schedels van 24 verzetsstrijders teruggegeven aan Algerije. De strijders werden tijdens de koloniale bezetting van Algerije onthoofd door de Fransen, waarna de schedels als trofee naar Frankrijk werden gebracht en tentoongesteld.

Following years of lobbying, skulls of 24 Algerian Freedom fighters have arrived in Algeria from France today.

The men were decapitated as they fought against French Colonial occupation, their heads taken to France as a sign of victory&later kept at the Museum of Man.

