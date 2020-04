Frankrijk: geen staatssteun voor bedrijven in belastingparadijzen

Bedrijven die zijn gevestigd in belastingparadijzen, hoeven bij de Franse overheid niet meer aan te kloppen voor staatssteun. Dat heeft de minister van Economische Zaken Bruno Le Maire donderdag bekendgemaakt.

Frankrijk treedt daarmee in de voetsporen van Denemarken en Polen die dergelijke bedrijven eerder al uitsloten. In Polen komen bedrijven alleen in aanmerking voor staatssteun als ze de afgelopen twee jaar in Polen belasting hebben betaald. De Poolse premier Mateusz Morawiecki, die in een vorig leven bankier was, noemde belastingparadijzen “de vloek van moderne economieën”.

In Nederland pleitte GroenLinks-leider Jesse Klaver er eerder deze week voor om bedrijven die zijn gevestigd in belastingparadijzen, uit te sluiten. “Ik vind dat als wij als samenleving grote bedrijven steunen, ze zelf fors moeten meebetalen en ook in goede tijden gewoon belasting moeten betalen in Nederland”, zei hij bij Jinek.

Er staan elf landen op de Franse zwarte lijst van belastingparadijzen, waaronder de Bahama’s, de Maagdeneilanden, Brunei en Botswana. Opmerkelijk genoeg ontbreekt Nederland op de lijst. Recent becijferde het Tax Justice Network dat Frankrijk jaarlijks ruim 2,7 miljard euro aan belastinginkomsten misloopt omdat Amerikaanse multinationals handig gebruikmaken van het gunstige fiscale klimaat in Nederland.

Wereldwijd lopen overheden zo’n 500 miljard euro per jaar mis omdat bedrijven belastingen ontwijken via belastingparadijzen.

Foto: SmartGov