Frankrijk laat reizigers uit coronahaard Nederland niet meer zomaar binnen

Wie deze zomer nog vanuit Nederland naar Frankrijk wil reizen en niet volledig gevaccineerd is, zal zich vlak voor vertrek eerst nog moeten laten testen. Reizigers die Frankrijk in willen, moeten een negatieve coronatest overhandigen die niet ouder is dan 24 uur. Dat heeft de Franse overheid zaterdag laten weten. De maatregel gaat om middernacht al in.

De verscherpte toelatingseis geldt behalve voor Nederland ook voor de andere donkerrode plaatsen op de Europese coronakaart: Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland en ook voor het Verenigd Koninkrijk waar het aantal coronabesmettingen eveneens in hoog tempo oploopt. De controle op een geldig testbewijs wordt uitgevoerd op vliegvelden en treinstations, maar kan ook op autowegen gebeuren. De maatregelen gelden voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Donderdag gaf het Europese gezondheidscentrum ECDC de nieuwe coronakaart uit. Een dag later besloot Duitsland al Nederland weer als hoogrisicogebied aan te merken. Dat houdt in dat Nederlanders die naar Duitsland willen, zich vooraf moeten aanmelden. De Duitse politie controleert op aanmeldbevestigingen.