Frankrijk neemt maatregelen tegen militairen die dreigen met staatsgreep

De Franse commandant der strijdkrachten generaal François Lecointre heeft verklaard dat opstandige militairen die een nauwelijks verholen oproep tot een coup d’état deden zich moeten verantwoorden voor de krijgsraad. De actieve militairen ondertekenden de oproep samen met honderden oud-militairen waaronder 20 generaals.

Lecointre stelt dat de potentiële muiters ontslagen kunnen worden dan wel met pensioen gestuurd, schrijft De Standaard.

De brief, die in een weekblad werd gepubliceerd, leidde tot veel ophef in Frankrijk. In het schrijven wordt de regering aangespoord het land te verdedigen tegen de politieke islam, de ‘hordes uit de voorsteden’, anarchisten en antiracismeactivisten. De oudgedienden waarschuwen voor een burgeroorlog en een uiteenvallen van Frankrijk. Premier Jean Castex noemde de inmenging in de politiek door militairen ‘een initiatief dat ingaat tegen al onze republikeinse principes, van eer en plicht van het leger’. De achttien, onder wie vier officieren, behoorden tot de honderden ondertekenaars van de open brief. ‘Ik geloof dat hoe groter de verantwoordelijkheden, hoe sterker de verplichting van neutraliteit en het geven van het goede voorbeeld’, zei generaal Lecointre.