Frankrijk ontruimt kamp met Iraakse Koerden bij Belgische grens

De Franse politie is dinsdag begonnen met de ontruiming van een kamp in Grande-Synthe, vlakbij de grens met België. In het kamp wonen meer dan duizend mensen, hoofdzakelijk Iraakse Koerden, die naar het Verenigd Koninkrijk willen.

De vluchtelingen steken met opblaasbare bootjes het Kanaal over. Vorige week donderdag alleen al waagden ruim 1.100 mensen de oversteek. In totaal zijn dit jaar tot nu toe 23.000 mensen het Kanaal overgestoken met kleine bootjes – tot woede van de Britse autoriteiten.

De Franse politie ontruimt regelmatig kampen in de buurt van Calais en Duinkerken. De bewoners krijgen het aanbod om een asielaanvraag te doen in Frankrijk, maar veel mensen besluiten daar geen gebruik van te maken omdat ze liever naar het Verenigd Koninkrijk gaan.