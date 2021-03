Frankrijk verlengt avondklok, bevolking wil AstraZeneca-vaccin niet

De Franse avondklok blijft zeker nog vier tot zes weken in stand. Dat heeft president Macron maandag geantwoord op een vraag van een student tijdens een werkbezoek aan een onderwijsinstelling. Half december werd in Frankrijk een avondklok ingevoerd vanaf 8 uur ’s avonds, een maand later werd die vervroegd naar 6 uur ’s avonds.

De student wilde van Macron weten of er niet in elk geval een uur bij kon, omdat 6 uur wel erg vroeg is om thuis te zijn en de deur niet meer uit te mogen. Macron moedigde de vragensteller daarop aan nog enkele weken vol te houden. In Frankrijk geldt de avondklok tot 6 uur ’s ochtends.

Een woordvoerder van de Franse regering verduidelijkte later dat de huidige avondklok blijft gelden zolang de vaccinatiecampagne nog niet op stoom is gekomen. De overheid verwacht dat het nog vier tot zes weken duurt voor er voldoende Fransen gevaccineerd zijn om de coronamaatregelen wat te versoepelen. De verwachting is dat half mei vrijwel alle Fransen ouder dan 50 jaar gevaccineerd zijn.

Ondertussen kampt Frankrijk nog wel met de nodige moeilijkheden als het gaat om de vaccinatiecampagne. Nadat begin dit jaar uit tests bleek dat het Oxford/AstraZeneca-vaccin verminderd effectief is bij 65-plussers, werd besloten dat vaccin alleen nog aan mensen onder de 60 jaar toe te dienen. Inmiddels lijkt het erop dat het vaccin toch wel werkt bij oudere personen, maar wordt het steeds vaker ook door jongere personen geweigerd vanwege de slechte reputatie. Van de 1,7 miljoen doses die Frankrijk in bezit heeft, zijn er slechts 273.000 toegediend.

