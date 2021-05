Frankrijk voert vleesloze dag in om mens en klimaat te redden

Frankrijk, het land dat de naam van zijn hoofdstad heeft verbonden aan het verdrag om het klimaat te redden, wil de consumptie van dode dieren terug gaan dringen. Er moet een cultuuromslag teweeg worden gebracht, niet alleen vanwege klimaat en gezondheid, zo zegt minister voor Ecologische Transitie Barbara Pompili, maar ook in het kader van de ‘liberté’. Veel jongeren die er een vleesloze levensstijl op na houden worstelen nu met het voedselaanbod waarin vlees alom aanwezig is. “Vegetariërs moeten in staat zijn gerechten te kiezen die passen bij hun wensen. Dat is zeker het geval onder jongeren waarvan er twee keer zoveel vegetariër zijn als onder ouderen.”

Volgens de nieuwe regels wordt er in schoolkantines een vleesloze dag ingevoerd en worden vegetarische gerechten een standaardoptie in alle menu’s van overheidsdiensten en onderwijsinstellingen. Koks worden bijgeschoold in de bereiding van gezonde plantaardige maaltijden. Bovendien gaan er kwaliteitseisen gesteld worden aan het dierlijk voedsel, wat in de praktijk zal neerkomen op een voorkeursbehandeling voor Franse producten, schrijft The Guardian. Dat laatste is niet onbelangrijk om draagvalk te creëren onder de Franse bevolking. Pompili bezweert ook dat niemand er slechter van zal worden, waar nodig zal compensatie plaatsvinden. De regering heeft geleerd van maatregelen op het gebied van brandstof die tot de protestbeweging van de Gele Hesjes leidden. Nu is vooral sprake van weerstand onder cultureel-conservatieve delen van de bevolking.

15 procent van de uitstoot van broeikasgassen en 91 procent van de ontbossing van het Amazone regenwoud is toe te schrijven aan de vleesindustrie en hun consumenten. Frankrijk voert ook tal van andere maatregelen door, zoals het stimuleren van fietsen in de steden en het verplichten van de repareerbaarheid van producten om nutteloze verspilling tegen te gaan.

