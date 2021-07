Frankrijk waarschuwt voor vierde golf eind juli, Britten laten alle maatregelen los

Olivier Véran, de Franse minister van Volksgezondheid, waarschuwt voor een vierde golf aan coronabesmettingen eind deze maand. Sinds mei daalden de besmettingscijfers drastisch maar de afgelopen vijf dagen is die positieve trend gekeerd. “De afgelopen vijf dagen is het virus niet afgenomen maar toegenomen als gevolg van de delta-variant die zeer besmettelijk is,” schrijft Véran op Twitter.”Het Engelse voorbeeld laat zien dat een golf mogelijk is vanaf eind juli. We kunnen die beperken en ook de gevolgen ervan met basismaatregelen, vaccinaties, testen, waarschuwen en opsporen.”

Depuis 5j, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin Juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l'impact sanitaire: gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger — Olivier Véran (@olivierveran) July 4, 2021

Het aantal besmettingen staat nu officieel gemiddeld op 2500 gevallen per dag. Bijna een derde daarvan is toe te schrijven aan de delta-variant, een stijging van 50 procent ten opzichte van een week eerder. Onder de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar verspreidt het virus zich het snelst. Onder 70-plussers, die vrijwel allemaal gevaccineerd zijn, is geen stijging waar te nemen. Medische experts waarschuwen voor de gevolgen van lang-covid, besmettingen waarbij de patiënt maandenlang met serieuze klachten blijft kampen. Dat verschijnsel doet zich bij een minderheid van de besmette personen voor.

De Franse regering stelt dat de aandacht nu verschuift van heropening van het land naar het redden van de zomer. Veel maatregelen zijn al opgeheven dan wel versoepeld. In een regio, Landes in het zuiden, zijn versoepelingen gedeeltelijk teruggedraaid om de nieuwe opmars van het virus tegen te gaan. Inmiddels klinkt de roep om vaccinaties te verplichten voor zorgmedewerkers.

In de Australische stad Sydney is sprake van een noodsituatie bij twee belangrijke ziekenhuizen. Meer dan 600 zorgmedewerkers zijn in zelfisolatie gegaan nadat een ongevaccineerde verpleegkundige in opleiding die op meerdere afdelingen werkte, besmet blijkt te zijn met corona. Vijf afdelingen, waaronder cardiologie en chirurgie, zijn geheel gesloten. De uitbraak laat zien dat ook zonder een enorme stijging van het aantal ziekenhuisopnames corona zeer ontwrichtende gevolgen kan hebben.

In Londen heeft premier Boris Johnson aangekondigd dat waarschijnlijk per 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen vervallen. NRC schrijft:

Hoewel de autoriteiten rekening houden met een toename van het aantal positieve tests als gevolg van de versoepelingen, leiden besmettingen door de hoge vaccinatiegraad naar verwachting minder snel dan voorheen tot overvolle ziekenhuizen. Uit officiële cijfers blijkt dat 86 procent van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk één coronaprik heeft gehad, 64 procent is volledig gevaccineerd.

Op de beslissing van de regering om het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus vrijwel volledig over te laten aan individuele burgers wordt veel kritiek geuit door experts en oppositie. Volgens critici is Johnson gezwicht voor het virus. Boris Johnson zelf spreekt van Freedom Day.

cc-foto: Katell Ar Gow