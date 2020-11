Frankrijk wil extreemrechtse Grijze Wolven verbieden

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin heeft verklaard dat de extreemrechtse beweging Grijze Wolven verboden moet worden. Darmanin noemt de internationaal opererende Turkse organisatie en daaraan gelieerde politieke partij MHP (Nationalistische Actiepartij) “een erg agressieve beweging”. Politico meldt dat woensdag een voorstel tot ontbinding zal worden ingediend. Het betekent, zo legt de minister uit, “dat de leiders niet meer kunnen samenkomen, samenkomsten kunnen uitroepen of namens hen acties organiseren, op straffe van een boete.

Leden van de Grijze Wolven hebben zich de afgelopen weken schuldig gemaakt aan straatterreur in verscheidene Franse steden. Bij demonstraties die uitdraaiden op geweld maakten zij ‘jacht’ op burgers van Armeense afkomst. Inzet van de confrontaties is de oorlog tussen Armenië en de Turkse bondgenoot Azerbeidzjan.

Afgelopen week werd ook een herdenkingsmonument voor de Armeense genocide nabij Lyon beklad met slogans die verwezen naar de Grijze Wolven en de Turkse president Erdogan. Dat laatste is opvallend omdat Erdogan zelf niet tot die politieke beweging behoort. De president zoekt wel de confrontatie met Frankrijk en riep onder andere op tot een boycot van Franse producten omdat Parijs na de nieuwste terreurdaden over wil gaan tot het weren van imams die ingevlogen worden uit islamitische landen.

De Grijze Wolven zijn de paramilitaire tak van de MHP. De geheimzinnige beweging is ook in Nederland actief. De VRT meldt:

In de jaren 60 en 70 hakten knokploegen van de MHP ook in op linkse groepen en vakbonden in Turkije, nadien vochten leden van de groep met Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach, met de Tsjetsjenen tegen Rusland (alhoewel dat geen Turken zijn) en meer recent zouden “vrijwilligers” ook actief zijn geweest bij de aanval op de Koerden in Syrië. Ook andersdenkende Turken zijn vaak het slachtoffer tot in de “diaspora” in Europa toe. In België kwam burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir tot in zijn eigen partij de PS in opspraak na een ontmoeting met leden van de MHP. Vorig jaar zette de Limburgse CD&V een kandidaat van Turkse afkomst uit de partij nadat die sympathie had geuit voor de MHP en de Grijze Wolven.