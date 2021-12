Frankrijk wil knokploeg achter extreemrechtse Zemmour verbieden

Frankrijk wil de extreemrechtse groep die zich achter presidentskandidaat Éric Zemmour heeft geschaard, verbieden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin laten weten. De groep, die zichzelf de Zouaven noemt, zou achter de aanval van een week geleden zitten waarbij antiracisten bij een bijeenkomst van Zemmour werden mishandeld.

Op videobeelden van die avond is onder meer te zien hoe een rechtsextremist op het hoofd van een vrouw inslaat die een T-shirt draagt met daarop ‘Nee tegen racisme’. Andere demonstranten werden geschopt en met stoelen bekogeld. De politie zei na afloop ongeveer vijftig mensen te hebben geïdentificeerd die banden hebben met de Zouaven, die hun steun hebben uitgesproken voor de anti-immigratie- en anti-islam-politiek van Zemmour. Tijdens de aanval scandeerden de extremisten ‘On est chez nous’, wat zich laat vertalen als ‘Dit is ons huis’.

Zondagavond liet minister Darmanin weten een procedure te zijn gestart om de Zouaven te ontbinden, ‘een groep mensen afkomstig uit ofwel de GUD [een voormalige extreemrechtse studentenbeweging, red.] of Action Française. Oftewel, bekende extreemrechtse bewegingen’. Andere experts op het gebied van rechtsextremistische groeperingen wezen er ook op dat een deel van de Zouaven voorheen actief was in Génération Identitaire, de paramilitaire extreemrechtse beweging die in maart van dit jaar door de Franse overheid verboden werd.

Wat de Zouaven volgens de experts gevaarlijk maakt, is dat ze de meest radicale elementen uit de andere bewegingen bij elkaar hebben gebracht. ‘Ze hebben verreweg een van de meest gewelddadige stambomen van alle extreemrechtse groepen,’ concludeert politiek analist Jean-Yves Camus: ‘Hun enige bestaansreden is om te vechten. Strijd te voeren tegen antifa, linkse mensen in het algemeen, alles wat gezien wordt als feministisch, LHBTI, migranten, enzovoorts.’

De naam Zouaven is afkomstig van een historische groep kerkelijke vrijwilligers die ten strijde trokken om de pauselijke staten te verdedigen. Ze bestond oorspronkelijk uit vooral Fransen en Belgen, later traden ook zo’n vijfduizend Nederlanders toe. De huidige Zouaven worden ervan verdacht de afgelopen jaren achter meerdere gewelddadige aanvallen te zitten, waaronder op voetbalsupporters die met Algerijnse vlaggen zwaaiden en tegen journalisten. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij geweldsuitbarstingen tijdens demonstraties van de Gele Hesjes. Vorige maand stonden vijf Zouaven voor de rechter vanwege de mishandeling van een groep antifascisten in een bar.