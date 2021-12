Frankrijk wil pesten op school bestraffen met 3 jaar cel

Het Franse parlement buigt zich over een voorstel om pesten op school strafbaar te stellen. Naar verwachting zal een meerderheid van de volksvertegenwoordigers het plan steunen. De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, noemt de strafbaarstelling een middel “om de waarden van de Republiek te handhaven”. Daarnaast worden het budget en de middelen voor preventie en voorlichting verhoogd. Brigitte Macron, echtgenote van de president, is een voormalig lerares en zet zich al jaren in voor het bestrijden van pesten.

Met de wet zou op het nieuwe misdrijf schoolpesterijen een maximum straf van 3 jaar cel komen te staan en een boete van maximaal 45.000 euro. Als het slachtoffer uit wanhoop een einde aan het leven maakt kan de celstraf verhoogd worden tot 10 jaar.

Combattre le harcèlement et le cyber-harcèlement, c'est faire vivre la fraternité.

Un nouveau progrès avec l'adoption en 1ère lecture de la PPL @erwanbalanant visant à combattre le harcèlement scolaire: prévention, formation, sanction.

— Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) December 1, 2021

Het wetsvoorstel komt na een reeks van pesterijen met zeer tragische gevolgen. Een op de tien leerlingen zegt slachtoffer te zijn van pesterijen. In oktober pleegde een 14-jarige leerlinge in de Elzas zelfmoord die gepest werd nadat ze tegenover klasgenoten uit de kast was gekomen. Ze maanden eerder werd een ander 14-jarig meisje dood aangetroffen in de rivier de Seine. Zij was slachtoffer van pesterijen nadat er foto’s van haar in ondergoed werden ontvreemd en verspreid. Twee mede-leerlingen worden ervan verdacht haar vermoord te hebben.

Sabine Rubin van de SP-zusterpartij La France insoumise noemt het voorstel een “demagogische overreactie”. Ook de sociaaldemocratische partij is tegen: “Wij zijn geen voorstander van het criminaliseren van minderjarigen en het opvoeren van repressie.” Tegenstanders wijzen er op dat er voldoende andere wetgeving is om pesters aan te pakken.

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.

cc-foto: Tiomax80