Frankrijk woest over ‘Twitterdiplomatie’ van Boris Johnson

De Franse regering heeft een uitnodiging voor de Britse minister Priti Patel ingetrokken nadat Boris Johnson een brief aan Emmanuel Macron op Twitter plaatste. In de brief stelt de Britse premier voor dat Frankrijk migranten terugneemt als ze per boot naar Engeland zijn gevaren. Johnson, die altijd al een goed ontwikkelde antenne heeft gehad voor wat rechtse media willen horen, twitterde zijn boodschap donderdagavond nog voor de deadlines van de kranten rond.

My letter to President Macron. pic.twitter.com/vXH0jpxzPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2021

De Franse regering is not amused. Macron verklaarde dat hij “verrast was door deze methodes die niet serieus zijn te nemen”. De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin noemde Johnsons brief een “teleurstelling”, en liet Patel weten dat ze zondag niet meer naar Calais hoeft te komen voor overleg. Darmanin zal zondag wel afgevaardigden van de EU, Nederland, België en Duitsland ontvangen.

Eerder deze week kwamen zeker 27 mensen om het leven bij de oversteek van het Kanaal. De ramp zette de toch al gespannen Brits-Franse verhoudingen verder onder druk. Vrijdag startten Franse vissers een nieuw protest tegen de visserijvergunningen die na Brexit zijn vastgesteld.