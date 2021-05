Frankrijk zet dwarsligger Nederland opzij en biedt PCR-test gratis aan

De Europese Commissie wil in meerderheid coronatests voor buitenlandvakanties gratis aanbieden, maar Nederland ligt dwars. Frankrijk biedt nu mogelijk uitkomst: om de broodnodige toeristen terug naar het land te lokken, wil de overheid nu gratis PCR-tests beschikbaar stellen voor Frankrijkgangers.

Die tests, mét negatieve uitslag, is in veel EU-landen verplicht om binnen te komen. De landen willen de toeristen maar wat graag terug om de door de coronacrisis getroffen economie uit het slop te trekken, maar dan zonder een nieuwe uitbraak. Testen, testen, testen dus. De kosten van zo’n test verschillen per land, variërend van zo’n 50 euro tot wel 300 euro. In Nederland bedragen de kosten zo’n 130 euro. Dat bedrag is per persoon en er is zowel bij vertrek als terugkomst een test nodig. Voor een gemiddeld gezin dus een flinke extra kostenpost.

Dat Nederland dwarsligt bij het gratis beschikbaar stellen, is omdat de overheid meent dat commerciële aanbieders van de test – bedrijven die van de pandemie een verdienmodel hebben weten te maken – daardoor benadeeld worden. Frankrijk heeft andere prioriteiten. Minister van Europese Zaken Clement Beaune liet weten dat als het aan de Franse overheid ligt, Frankrijk ‘de belangrijkste toeristische bestemming van Europa en van de hele wereld blijft’.

