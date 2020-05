Franse actrice: politie maakt zich schuldig aan racistisch geweld

De Franse actrice en zangeres Camélia Jordana heeft hard uitgehaald naar de politie. Volgens Jordana, die Algerijnse ouders heeft, maken agenten zich schuldig aan racistisch geweld tegen bewoners van de banlieues.

“Er zijn duizenden mensen die zich niet veilig voelen als ze politiemannen tegenkomen. En ik ben een van hen”, zei ze afgelopen weekend in het tv-programma On n’est pas couché.

Christophe Castaner, de minister van Binnenlandse Zaken, wijst de kritiek van Jordana van de hand. Op Twitter noemde hij haar opmerkingen na de uitzending misleidend en beschamend. De 27-jarige actrice zou zo een klimaat van ‘haat en geweld’ scheppen.

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».

Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf

— Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2020