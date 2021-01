Franse avondklok biedt geen resultaat, ‘zeer strenge lockdown’ mogelijk

In Frankrijk daalt het aantal coronabesmettingen niet, ondanks de al een paar weken geldende avondklok. Die werd een kleine twee weken geleden zelfs vervroegd van 20.00 naar 18.00 uur, maar ook dat is niet terug te zien in de coronacijfers. De regering zint nu op nog striktere maatregelen.

Al enkele weken komen er dagelijks zo’n 20.000 nieuwe coronabesmettingen bij in Frankrijk. De avondklok die werd ingesteld en 12 dagen geleden bijgesteld, moest dat hoge aantal terugdringen, maar dat werkt niet. Volgens woordvoerder Gabriel Attal denkt de Franse regering na over nieuwe maatregelen. Dat kan een verlenging zijn van het huidige pakket, maar ook is het denkbaar dat er een ‘zeer strikte lockdown’ wordt ingevoerd.

