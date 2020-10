Franse docent vermoord na tonen Mohammed-cartoons

In Conflans Sainte-Honorine, een voorstad ten noordwesten van Parijs, is een docent op straat vermoord. De politie beschouwt het misdrijf als een terroristische aanslag. De dader is doodgeschoten door agenten terwijl hij met een mis op straat rondliep in de buurt van de plek waar de aanslag plaatsvond.

Volgens getuigen riep de dader Allah Akbar. Het slachtoffer zou de keel zijn doorgesneden. Media berichten dat de dader een vader van een van de leerlingen zou zijn.

Frankrijk wordt aanhoudend getroffen door terroristische aanslagen met een islamistisch motief. Vorige maand nog stak een migrant uit Pakistan in op willekeurige voorbijgangers nabij de plek waar voorheen de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo was gevestigd.