Franse handlanger Epstein, aangeklaagd door Nederlands model, overlijdt in cel

Jean-Luc Brunel (75), een modellenscout en oud-medewerker van Jeffrey Epstein, is dood aangetroffen in zijn cel in Parijs. Volgens anonieme bronnen zou Brunel zich verhangen hebben. Brunel werd eind 2020 op luchthaven Charles de Gaulle opgepakt toen hij naar Senegal wilde afreizen. Verschillende modellen hebben verklaard door hem verkracht te zijn. Onder hen een die destijds minderjarig was. Brunel was oprichter van het Amerikaanse MC2 Model Management dat door Epstein gefinancierd werd. Hij zou meisjes geronseld hebben om het mom van modellencontracten en hen zo naar de VS gelokt hebben waar ze in handen vielen van Epstein. Brunel heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Een van de vrouwen die Brunel aanklaagden is het Nederlandse model Thysia Huisman. Ze zegt in 1991 door hem verkracht te zijn. Op Instagram reageert ze op het nieuws:

“Ik ben in shock, boos, teleurgesteld en sprakeloos. Gedachten gaan door mijn hoofd: was dit echt zelfdoding? Of is hij vermoord? Brunel was niet een man die zichzelf om zo brengen. Hij was ervan overtuigd dat hij snel uit de cel zou komen. Vreemd niet? En voor mij persoonlijk voelt het als een teleurstelling. Ik heb jaren gevochten en ik stelde me voor dat ik het zou kunnen afsluiten als Brunel terecht zou staan. Dit is een compleet ander einde zonder enige echte gerechtigheid voor zijn slachtoffers.”

De miljardair Epstein, die al eerder veroordeeld is wegens onder meer seksueel misbruik, werd in 2019 ook dood aangetroffen in zijn cel. Hij verbleef daar in afwachting van een nieuw proces en had volgens de autoriteiten zelfmoord gepleegd.

