Franse kunstijsbanen gesloten wegens klimaatcrisis

Franse steden als Bordeaux en Rennes zijn gestopt met de ‘traditionele’ kunstijsbanen vanwege zorgen over de CO 2 -uitstoot. Dat schrijft de New York Times die een groene politicus aan het woord laat: “In een tijd dat over de hele wereld het ijs aan het smelten is, van Antarctica tot de Noordpool, met gletsjers die verdwijnen als gevolg van menselijke activiteiten, is het nogal ironisch dat we veel energie zouden verbruiken om een klein ijsoppervlak te creëren.”

In Montpellier voerde Extinction Rebellion eerder deze maand actie tegen de kunstijsbaan en sloot die symbolisch af.

Alors qu’Extinction Rebellion avait prévu une action sur la patinoire de #Montpellier pour dénoncer son incohérence écologique. Ceux-ci ont été chassé avant le début de l’action. pic.twitter.com/uuoHzkX7Rz — lemouvement.info (@lemouvementinfo) December 14, 2019

In Rennes is de ijsbaan vervangen door een draaimolen. Een kunstijsbaan zorgt maandelijks voor evenveel CO 2 -uitstoot als 200 koelkasten in een jaar. Critici van het verbod zien het als symboolpolitiek en zeggen dat eerst andere zaken aangepakt zouden moeten worden, zoals het autoverkeer in steden.

In de discussie speelt ook mee dat de ijsbanen gezien worden als een uit het buitenland – lees: Verenigde Staten – ingevoerd verschijnsel. Veel Fransen moeten daar weinig van hebben.