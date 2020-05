Franse Raad van State schiet inzet drones bij handhaven lockdown af

De Parijse politie gebruikt drones om toezicht te houden op het naleven van de lockdownregels. Met de drones wordt vanuit de lucht gecontroleerd of er geen sprake is van samenscholingen of ander ongewenst gedrag. De politie in Nederland zet drones ook op die manier in. Ook in Nederland is onduidelijk of dat wel mag.

De Franse Raad van State steekt nu een stokje voor die surveillancemethode omdat die op gespannen voet staat met bestaande wetgeving. De raad wil dat het toezicht eerst goed wettelijk geregeld wordt om misbruik te voorkomen. Zo zouden de drones bijvoorbeeld alleen uitgerust mogen worden met apparatuur die het onmogelijk maakt individuen te identificeren.

Volgens de raad vormen de drones een ernstige bedreiging voor de privacy van burgers. Een mensenrechtengroepering en een digitale burgerbeweging zijn een rechtszaak gestart om de drone-inzet tegen te gaan.

cc-foto: Brieuc Daniel