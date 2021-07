Franse rechter veroordeelt 72-jarige wegens racistische aanval tot 3 jaar cel

De 72-jarige man die eerder dit jaar racistische taal uitsloeg tegen een huisvader en vervolgens met een auto inreed is tot drie jaar cel veroordeeld, plus twee jaar voorwaardelijk. De straf is veel hoger dan de zes maanden cel die de officier van justitie eiste. De zeventiger is schuldig aan openlijke geweldpleging en racistische uitlatingen.

De vrouw van het slachtoffer filmde de aanval en de beelden schokten Frankrijk. Op de video is te zien hoe de vader de man aanspreekt als hij merkt dat deze foto’s van zijn kinderen maakt. De dader takelt de vader daarop toe met een kruissleutel en rijdt weg om vervolgens om te keren en in te rijden op de 42-jarige Adil Sefrioui.

De dader verklaarde dat hij het slachtoffer “bang wilde maken” en dat hij de macht over het stuur was verloren.