Franse rechter veroordeelt oud-president Sarkozy tot jaar huisarrest wegens corruptie

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is door de rechter veroordeeld tot drie jaar opsluiting, waarvan twee voorwaardelijk, wegens corruptie en machtsmisbruik. Er was vier jaar geëist tegen de rechtse oud-president die tussen 2007 en 2012 regeerde. NRC schrijft:

De 66-jarige Sarkozy stond samen met zijn voormalig advocaat Thierry Herzog en rechter Gilbert Azibert terecht in de zogeheten ‘afluisterzaak’. Uit afgeluisterde gesprekken tussen de eerste twee is volgens de rechter gebleken dat zij vertrouwelijke informatie wilden ontfutselen bij Azibert over een andere corruptiezaak tegen de oud-president. Sarkozy, die tussen 2007 en 2012 president was, zou Azibert een begeerde post in Monaco hebben beloofd in ruil voor informatie over het onderzoek. De deal ging uiteindelijk niet door.