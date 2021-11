Fransen en Britten wijzen naar elkaar na ramp met zeker 27 doden

Het grote vingerwijzen na de ramp in het Kanaal is begonnen. Boris Johnson vindt dat Frankrijk meer moet doen om te voorkomen dat vluchtelingen naar Engeland komen, Emmanuel Macron roept Britse politici op niet voortdurend politieke munt te slaan uit de problemen met migranten.

Woensdag kwamen zeker 27 mensen om het leven toen hun boot kapseisde bij de oversteek tussen Frankrijk en Engeland. Twee overlevenden liggen nog op de intensive care. Er is zeker een kind omgekomen.

Een groot deel van de Britse pers geeft Frankrijk de schuld. De Fransen zouden te passief zijn of mensensmokkelaars zelfs actief ondersteunen. Daarmee echoën zij de beschuldigingen van Johnson. “Beschamend”, kopt de rechtse rioolkrant The Sun bijvoorbeeld boven een foto van migranten die een opblaasboot tillen. “De Franse politie kijkt lui toe”, aldus The Sun.

Ook plaatsen verscheidene kranten een foto van jonge kinderen die woensdag werden ingescheept op een opblaasboot. Volgens de Daily Mirror heeft de betreffende boot wel de overkant bereikt.

Frankrijk heeft inmiddels vier mensen gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Na een telefoongesprek met Johnson wees Macron woensdagavond op “de gezamenlijke verantwoordelijkheid” die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben. “Frankrijk zal niet toestaan dat het Kanaal een begraafplaats wordt.”

Dit jaar hebben al ruim 25.000 mensen de oversteek gewaagd van Frankrijk naar Engeland. Dat zijn er drie keer zoveel als vorig jaar. Vluchtelingenorganisaties dringen er op aan om veilige alternatieven aan te bieden voor mensen die asiel willen aanvragen in het Verenigd Koninkrijk.