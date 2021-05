Frontex voor Europees Hof gedaagd wegens schenden van mensenrechten

Mensenrechtenadvocaten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Europese grensbewaker Frontex wegens de schending van mensenrechten en van internationale wetgeving. De zaak dient voor het Europees Hof van Justitie, het is voor het eerst in het zeventienjarig bestaan dat Frontex zich voor de rechter moet verantwoorden.

BREAKING: For the 1st time in the history of #FRONTEX@LexFront, @ProgressLawyers & Greek Helisnki Monitor have filed a legal action against #FRONTEX to the @EUCourtPress for Serious Human Rights Violations in the Aegean Sea Press Release & Legal Brief: https://t.co/Gc2OHP5Vcn pic.twitter.com/4nONaW5cSc — front-LEX (@LexFront) May 25, 2021

De zaak is ingediend namens een tweetal vluchtelingen; een vrouw uit Burundi en een alleenreizende minderjarige jongen uit Congo. Beiden waagden vorig jaar de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee om asiel aan te vragen op het Griekse eiland Lesbos. Volgens de advocaten hoort het tweetal bij een groep migranten die ‘met geweld bijeen werd gebracht, beroofd, ontvoerd en vastgezet’. Vervolgens werd de groep op gammele bootjes terug in zee gezet, buiten Europese wateren, zonder voedsel, water of navigatiemiddelen.

In de aanklacht wordt beschreven hoe de 15-jarige Congolese jongen zich in een groep bevond die werd overvallen door gemaskerde leden van de Griekse kustwacht. Dit gebeurde in mei vorig jaar. Nadat hun telefoons, tassen en geld was afgenomen, werden ze gedwongen plaats te nemen in rubberbootjes en naar Turkse wateren gesleept. Daar werden ze aan hun lot overgelaten en uiteindelijk opgepikt door de Turkse kustwacht. Uit getuigenverklaringen en ander bewijsmateriaal zou blijken dat zowel de jongen als de vrouw meermaals betrokken zijn geweest bij mensenrechtenschendingen gepleegd door Frontex.

De advocaten zeggen ook dat de zogenaamde terugduw-acties waarvan het tweetal slachtoffer zijn geworden, onderdeel is van een vast patroon van Frontex. Momenteel loopt er een onderzoek van het Europees Parlement naar de misdragingen van de grensbewaking. Frontex is een initiatief uit naam van alle 27 Europese lidstaten, maar de uitvoer wordt per land geregeld. In het geval van de rechtszaak draait het om gebeurtenissen die plaatsvonden in Griekse wateren, uitgevoerd door de Griekse kustwacht.

Zowel EU- als internationale wetgeving schrijven voor dat vluchtelingen en migranten recht hebben om asiel aan te vragen en mogen niet worden teruggestuurd zonder gehoord te worden. In oktober vorig jaar maakte een internationaal consortium van journalisten al bekend dat Frontex die wet overtrad door mensen terug op zee te duwen. Begin deze maand werd bekend dat sinds het begin van de coronapandemie EU-lidstaten zeker 40.000 vluchtelingen tegengehouden. Daarbij zijn meer dan 2.000 mensen om het leven gekomen, onder andere als gevolg van de terugduw-acties.

