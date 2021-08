Fusie PvdA-GroenLinks gaat Job Cohen nog niet ver genoeg

Voormalig PvdA-leider Job Cohen juicht de samenwerking tussen zijn partij en GroenLinks toe, maar vindt dat ook de SP, Partij voor de Dieren en BIJ1 betrokken moeten worden. Dat zei hij maandag bij De Nieuws BV.

“Het perspectief moet zijn dat iedereen die voor de sociale kant is, realiseert dat dat alleen maar kan door behoorlijke samenwerking”, meent Cohen. Een nieuwe voorzitter van de PvdA moet wat hem betreft het voortouw nemen bij het vormgeven van de linkse samenwerking. “Die linkerkant moet weer steviger worden, want dat stelt natuurlijk veel te weinig voor op dit ogenblik.”

De eventuele fusie van PvdA en GroenLinks gaat volgens @JobCohen niet ver genoeg. In @denieuwsbv zegt hij: 'Laten we ook kijken dat we de SP erbij betrekken en een partij als Partij voor de Dieren en BIJ1.' pic.twitter.com/j36OJL5Yz0

