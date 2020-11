FvD geeft openlijk extreemrechtse leden hogere functies binnen partij

Bij Forum voor Democratie worden racisten en verspreiders van neonazistisch materiaal niet alleen getolereerd, maar zelfs gepromoveerd binnen de partij. Dat blijkt uit onderzoek van Het Parool. Enkele van de leden van jongerenafdeling JFVD die eerder nog in opspraak kwamen na gelekte racistische en antisemitische app-berichten, hebben inmiddels een hogere functie gekregen.

Niet alleen de leider van de jongerenclub maakte promotie: Freek Jansen, voorzitter van de JFVD, is inmiddels de nummer 7 op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Eerder al onthulde HP/De Tijd dat Jansen de Holocaust bagatelliseerde en een bewonderaar is van het economisch beleid in Nazi-Duitsland. Uitspraken die Jansen toegeeft te hebben gedaan.

Jansen staat bepaald niet alleen binnen de JFVD met die opvattingen, zo bleek begin dit jaar al uit de gelekte berichten uit de JFVD-appgroep. Een van de verspreiders van lofbetuigingen op de nazi’s, een 23-jarige student, is sindsdien bevorderd tot regionaal coördinator van de Forum-jongerenafdeling in Zuid-Holland. Eerder beweerde hij dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. In de appgroep van die subafdeling van de JFVD ging hij verder met zijn berichten. Zo plaatste hij een link naar een filmpje met de tekst ‘Meine Ehre heisst Treue’, de lijfspreuk van de SS, zo schrijft Het Parool. Nadat hij daarop werd aangesproken door een ander groepslid, antwoordde hij: ‘Ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen.’

Weer een ander lid uit de beruchte appgroep die opviel vanwege zijn nazistische denkbeelden, werd een paar maanden later aangesteld als organisator van het FvD-zomerkamp in de Ardennen. Bij het vorige kamp, toen nog als deelnemer, speelde hij luid hoorbaar SS-liederen af op zijn telefoon. Volgens de krant is hij de beheerder van het anonieme Instagramaccount ‘FryslanSaksisch’ en noemt hij zichzelf ‘Germanist’ en ‘Völkisch’. Op het instagramaccount deed hij deze zomer verslag van een reis door Duitsland waar hij een museum met nazi-voorwerpen bezocht. Het Parool schrijft:

Bij een foto van het boek Der Untermensch schreef hij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’. In dat antisemitische haatschrift uit 1942 werden Joden geportretteerd als ‘pestbacillen’ en als ‘geestelijk van lager orde dan dieren’. Bij een foto van SS-messen tikte hij ‘Meine ehre heisst treue’. Een aantal foto’s werd op 4 oktober 2020 door Instagram verwijderd ‘vanwege geweld of gevaarlijke organisaties’.

Nog een lid van de appgroep, student Europese Studies Iem al Biyati, werkt op het partijkantoor van Forum voor Democratie. Ze is een van de volgers van het hierboven genoemde neonazi-account op Instagram en viel binnen de appgroep op met homohaat en het verheerlijken van de extreemrechtse terrorist die in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 mensen vermoordde. Ze presenteert een eigen item in het “FvD-journaal”, het propagandavehikel van Forum voor Democratie.

Bij navraag van de krant zegt Freek Jansen alles ‘erg vervelend’ te vinden. Er is alle reden daaraan te twijfelen. Afgelopen week werd bekend dat de JFVD na het lekken van de extreemrechtse berichten uit de appgroep niet de daders, maar juist de klokkenluiders heeft geroyeerd. Die worden er door Jansen van beschuldigd de partij ‘binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur’ en voor ‘wanorde binnen de organisatie’ te zorgen.