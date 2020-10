FvD hield conservatief christelijke partijfinanciering geheim

Forum voor Democratie ontving eind 2018 voor 25.000 euro aan donaties na een geheime bijeenkomst met conservatief christelijke ondernemers. Dat bedrag werd via een slinkse truc overgemaakt aan de partij van Thierry Baudet, om zo de Wet financiering politieke partijen te omzeilen en het bedrag uit de boeken te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM) en KRO-NCRV Pointer.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Jan Louis Burggraaf, gereformeerd jurist en prominent lid van van FvD. De deelnemers, dertig tot veertig christelijke ondernemers, betaalden voor een tafel in het restaurant om een presentatie van Baudet bij te wonen. De opbrengst werd in twee delen – en op verschillende namen – gestort op de rekening van een stichting gelieerd aan Forum voor Democratie.

De Wet financiering politieke partijen zegt dat donaties boven de 4500 euro openbaar gemaakt moeten worden wanneer dat geld is overgemaakt aan de partij, dan wel aan gelieerde neveninstellingen. De 25.000 euro werd echter overgeboekt aan de denktank van FvD die op dat moment formeel niet de status van neveninstelling had. Daar komt bovenop dat Burggraaf, verantwoordelijk voor de overboekingen, de bedragen toeschreef niet aan hemzelf, maar aan vijf verschillende personen: kennissen en familieleden. Een van hen, advocaat Jan Blanken en oude studievriend van Burggraaf zegt niet bij de bijeenkomst te zijn geweest en ook niets te hebben betaald.

Dat het niet om ‘een avondje met vrienden’ ging, zoals Burggraaf volhoudt, blijkt ook uit verklaringen van directe bronnen rond Forum voor Democratie aan FTM. Volgens hen was er anderhalve maand eerder al een overleg tussen Burggraaf en een delegatie van FvD over de bijeenkomst waarin het doel helder uiteengezet werd: fondsenwerving.

‘Valsheid in geschrifte en gewoon gesjoemel,’ noemt hoogleraar politicologie Ruud Koole de storting. Hij erkent dat de overboeking niet in strijd is met de wet, omdat inderdaad gebruik is gemaakt van de mazen in die wet. ‘Maar het bedrag had wel geopenbaard moeten worden, zodat de kiezer weet van welke partij je geld krijgt,’ vindt Koole.

Over welke partij dat dan is, schrijven Pointer en FTM:

De bijeenkomst tussen Baudet en conservatief christenen laat zien dat steeds meer christenen zich achter de partij scharen. Vastgoedondernemer Cor Verkade noemde eerder Forum voor Democratie “een zegen voor christenen”. In 2014 wilde de gereformeerde vastgoedondernemer een nieuwe conservatieve partij oprichten, “om te voorkomen dat mensen in de armen van het heidense D66 zouden worden gedreven.” Verkade adviseerde Baudet een politieke partij te starten en gaf Forum voor Democratie vervolgens tegen een gereduceerde prijs onderdak in zijn pand aan de Herengracht in Amsterdam. Verkade was eveneens aanwezig bij de bijeenkomst in Hotel De L’Europe, maar wil daar niets over zeggen.

Pointer wijst er ook op dat Baudet met FvD geheel in lijn met de standpunten van de conservatief christenen handelt. Zo sprak hij zich uit tegen abortus, euthanasie en gelijke rechten voor vrouwen. Ook is hij van mening dat christelijke scholen homoseksuele docenten mogen ontslaan en stemde hij in de Tweede Kamer tegen het bestraffen van “homogenezingen” en tegen de bevordering van LHBTQI-rechten. In 2013 was Baudet een van de panelleden tijdens bij de conferentie ter gelegenheid van de oprichting van de Transatlantic Christian Council. Een gereformeerde lobbyorganisatie die zich inzet voor de inperking van rechten voor homoseksuelen, transgenders en vrouwen.