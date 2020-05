FvD-ideoloog droomt van geweld tegen andersdenkenden

De uiterst rechtse publicist Sid Lukkassen vindt dat andersdenkenden “letterlijk moeten worden uitgeschakeld”. Dat schreef hij vorig jaar in een WhatsApp-gesprek. Ook vroeg het voormalige VVD-gemeenteraadslid uit Duiven zich af of er “aanslagen nodig zijn” om bepaalde zaken “voor elkaar te krijgen”, schrijft The Post Online, waar Lukkassen ook geregeld publiceert.

Volgens Lukkassen is geweld nodig om ervoor te zorgen dat er “posten vrijkomen”, die vervolgens kunnen worden ingenomen door mensen met overtuigingen die in Lukassens straatje passen. De acties tegen andersdenkenden op belangrijke posten moeten volgens Lukkassen dan ook “zo systematisch” zijn dat “opvolgers niet uit dezelfde bubbel kunnen worden gerekruteerd”.

De AIVD waarschuwde recent in haar jaarverslag voor het gevaar van radicalisering en geweld bij extreemrechts. Desondanks is de toenemende populariteit van extreemrechts gedachtegoed in Nederland een blinde vlek, zo verklaarden deskundigen deze week tegenover Nieuwsuur.

Webshop Forum voor Democratie

Lukkassen, die veelvuldig waarschuwt voor de ‘gevaren’ van het cultuur-marxisme, is een graag geziene ‘intellectueel’ bij radicaalrechts. Thierry Baudet prijst hem regelmatig. Ook verkoopt Forum voor Democratie de boeken van Lukkassen in zijn webshop, en geeft Lukkassen regelmatig acte de présence op bijeenkomsten die door Forum worden georganiseerd.

Het verlangen naar geweld lijkt bij de FvD-ideoloog te zijn ingegeven door onvrede over de erkenning die hij zelf krijgt. Hij schrijft: “Als je de VVD en FvD bij elkaar optelt dan ben ik nu de meest invloedrijke politiek denker van Groot-Nederland (Vlaanderen incluis want daar ben ik huge). Maar alsnog nooit tot zelden in talkshows of kranten.”

Overigens is het niet zo dat Lukkassen nooit aan bod komt in de media. Zo plaatste NRC Handelsblad in 2017 en 2019 recensies van twee boeken van Lukkassen. Die kregen in beide gevallen de laagst mogelijke waardering: een bal.

Nu zijn chatgesprek is uitgelekt, probeert Lukkassen zijn geweldsfantasieën tegenover The Post Online te bagatelliseren. Volgens hem was “het meer een filosofisch gesprek over een aanbrekende natuurtoestand a la Hobbes”. Weer eens wat anders dan ‘ironie’.