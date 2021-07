FvD-Kamerlid Freek Jansen schiet op ‘Mark Rutte’

Er is een video opgedoken die toont hoe Freek Jansen, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie, schiet op een menselijke afbeelding. “Freek schiet Mark Rutte aan”, zegt een aanwezige op de schietbaan. Het filmpje circuleert volgens HP/De Tijd in appgroepen die gelieerd zijn aan Forum voor Democratie.

Jansen wil zelf niet reageren op de beelden, meldt de website. Wel zo handig: zo hoeft hij niet te vertellen of hij de opmerking over Rutte heeft gehoord en wat hij van de moordfantasie vindt. Robin de Keijzer, woordvoerder van Forum voor Democratie, verklaart dat de video in 2017 is gemaakt in Polen en dat het schiet-uitje een “privézaak” is.

Een door HP/De Tijd geraadpleegde eigenaar van een schietbaan stelt dat hij het niet zou tolereren als bezoekers zouden fantaseren over het doodschieten van de premier. “Dan word je meteen buiten de deur gezet en raak je je lidmaatschap bij ons kwijt.” De Koninklijke Schietsport Associatie noemt de opmerking “misselijkmakend”.

Van Freek Jansen is bekend dat hij in het verleden enthousiast was over het economische beleid van de nazi’s. In een toespraak in 2019 zei hij dat jonge aanhangers van Forum voor Democratie “overwinningsdrang, ja zelfs overheersingsdrang” nodig hadden.