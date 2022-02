FvD-kandidaat bedreigde en belasterde politici

De man die bij Forum voor Democratie nummer 2 staat op de lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven blijkt veelvuldig politici te hebben bedreigd via social media. Dat onthult Omroep Brabant. Jan van Eerd noemde minister Hugo de Jonge een “seriemoordenaar” en vergeleek hij hem met een van de grootste oorlogsmisdadigers van de nazi’s. Tegen Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu zei hij: “Je mag kiezen: je gaat zelf weg of we trappen je weg”. Ook Marc van Ranst en RIVM-directeur Jaap van Dissel vergeleek hij met nazi-oorlogsmisdadigers.

@JEerd1 heeft een mening. En misbruikt een nationale herdenking om die te ventileren … pic.twitter.com/gFT9TDruMf — 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗲𝗺𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿♔ (@WiIIemAlexander) May 5, 2019

Hij suggereerde ook geweld te zullen gebruiken tegen opponenten. “Ik heb een geel hesje en een honkbalknuppel. Ik ben boos!”

Van Eerd wil tegenover Omroep Brabant niet reageren op de onthulling en verschuilt zich achter de regionale persafdeling van Forum voor Democratie. Die reageert vooralsnog niet. Zijn Twitter-account blijkt inmiddels opgeheven.

Thierry Baudet heeft tweets met Jan van Eerd gisteren verwijderd zo toont het archief van door politici wegggehaalde tweets.

cc-foto: I Am R